Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» до закрытия летнего трансферного окна.

«Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Если «Реал» сделает предложение, то для меня все будет ясно. Я излагаю позицию, которая, как мне кажется, понятна всем. Мы не можем изменить наши планы в последнюю неделю трансферного окна. Если он хочет уйти, мы не будем его сдерживать. Но трансфер случится на наших условиях.

Наша позиция всегда заключалась в том, чтобы сохранить Килиана. Мы сделали ему два серьезных предложения по новому контракту: одно – два месяца назад, второе – совсем недавно. Мы хотим доказать Мбаппе, что он является центром нашего проекта. Но он не находится выше нашего проекта. Этим летом все вместе мы создали мечту, и никому не позволим ее разрушить.

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Поведение «Реала» выглядит как стратегия: добиться отказа с нашей стороны, показать, что они сделали для трансфера все, что могли, и теперь вынуждены ждать год, чтобы подписать Килиана бесплатно. «Реал» ведет себя таким образом уже два года – это некорректно и неприемлемо. Они даже связывались с игроком, что является незаконным. Последнее доказательство их стратегии: предложение поступает за год до окончания контракта игрока и за 7 дней до закрытия летнего трансферного окна. Они добиваются нашего отказа. чтобы показать Килиану: они попробовали все, и начнут переговоры в следующем году.

Официального запроса не было – мы отклонили их предложение на словах. Но мы не будем никого удерживать. Если игрок захочет уехать, а наши условия будут удовлетворены, тогда посмотрим. Мы считаем, что предложение очень далеко от того, что Килиан представляет из себя сегодня. Мы также должны «Монако» часть денег за трансфер и считаем, что предложение недостаточно велико. Мы не собираемся отпускать его дешевле, чем покупали.

У нас нет планов снова разговаривать с «Реалом». Крайний срок – полночь 31 августа. Таковы правила трансферного окна. Для нас все ясно: мы хотим сохранить игрока и продлить с ним контракт», – заявил Леонардо в интервью RMC Sport

Трансфер Килиана Мбаппе из «Монако» обошелся «ПСЖ» в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал первое официальное предложение о переходе Килиана Мбаппе.

«Мадрид» предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро и подал запрос о разрешении на переговоры с его окружением, но «Париж» отклонил оффер и выдвинул ответные требования.

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