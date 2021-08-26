«Пари Сен-Жермен» постарается приобрести нападающего «Эвертона» Ришарлисона в случае ухода из команды Килиана Мбаппе.
Парижане сделают ставку на трансфере бразильца, если Мбаппе перейдет в «Реал», руководство которого готовит по Мбаппе новое предложение. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
- Ранее отмечалось, что Ришарлисон близко дружит с Неймаром – это может стать еще одним поводом для переезда в Париж игроку «Эвертона».
- Ришарлисон стал чемпионом Олимпиады в Токио в составе сборной Бразилии.
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