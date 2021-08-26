Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен тем, что переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» может негативно сказатся на национальной команде. Причина – в дедлайне летнего периода дозаявок.

«Трансферное окно закрывается во вторник вечером – за день до нашего матча против Боснии в квалификации к ЧМ-2022. Это идеальный вариант? Нет. Килиан и другие игроки могут оказаться в ситуации, когда им придется сменить клуб. Я постараюсь быть максимально любезным. Но, возможно, мне придется обсудить это с ними. Самое большее – высказать свое мнение», – приводит слова Дешама Sports.fr

За подписание Килиана Мбаппе борется «Реал»: мадридцы предложили за 22-летнего француза 160 миллионов евро.

Также «Реал» подал запрос о разрешении на переговоры с его окружением. «ПСЖ» отклонил оффер и выдвинул ответные требования.

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