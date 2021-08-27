Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе видимо уйдет в «Реал».
По сообщению Cuatro, Килиан уже рассказал партнерам по «ПСЖ», что уходит из клуба и попрощался с ними.
Предположительно, в течение двух суток трансфер будет официально оформлен, а пока «Реал» вовсю готовит презентацию Мбаппе, пишет испанское издание Marca.
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Переход Мбаппе в «Реал» может помешать сборной Франции. Как?
- По последним данным «Реал» предложил «ПСЖ» за форварда 170 миллионов евро.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года.
Дидье Дешам недоволен, что переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» может повлиять на сборную Франции. Как именно?
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