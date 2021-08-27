Будущее форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе остается неопределенным. «Пари Сен-Жермен» отклонил предложение мадридского «Реала» в 180 миллионов евро за нападающего. Парижане ожидают от боссов «Реала» решительных действий и третьего оффера.

В первый раз мадридцы хотели приобрести игрока за 160 миллионов евро, но получили отказ. Сообщалось, что второе предложение будет финальным. Однако в Париже ждут еще одно предложение на улучшенных условиях, сообщает

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со ссылкой на Le Parisien.

По данным журналиста Sky Sports Кейва Солекола, после недавних положительных переговоров сделка не закрыта. А «Реал» начинает чувствовать, что, возможно, лучше подождать до января, потому что «ПСЖ» ведет себя ненадежно.

Сообщалось, что Мбаппе не станет конфликтовать с клубом, если в это трансферное окно не уйдет в «Реал».

Контракт Килиана рассчитан до лета 2022 года.

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