Будущее форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе пока остается неопределенным, хотя футболист напомнил руководству клуба о желании уйти в «Реал».
После предложения в 170 млн евро в переговорах между клубами наметился прогресс, однако в «Реале» подумывают, что будет лучше отложить трансфер до января. Зимой мадридцы смогут подписать личный контракт с Мбаппе, а «ПСЖ», возможно, станет более сговорчивым, сообщает Sky Sports.
  • 1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с Мбаппе, так как срок его соглашения с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • Килиан представляет «ПСЖ» с 2018 года.
Чемпионат Франции
«ПСЖ» отклонил новое предложение «Реала» (Le Parisien)
12 ЧАСОВ НАЗАД
Криштиану Роналду по правилам АПЛ получит 7-й номер в «МЮ», только если уйдет Эдисон Кавани
Следи за новостями спорта в вайбере
Лига чемпионов УЕФА
Роналду в «МЮ» – позор «ПСЖ». Криш должен был взять ЛЧ с Месси
18 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Германии
«ПСЖ» хочет заменить Мбаппе Холанном (The Telegraph)
20 ЧАСОВ НАЗАД