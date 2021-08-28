Будущее форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе пока остается неопределенным, хотя футболист напомнил руководству клуба о желании уйти в «Реал».
После предложения в 170 млн евро в переговорах между клубами наметился прогресс, однако в «Реале» подумывают, что будет лучше отложить трансфер до января. Зимой мадридцы смогут подписать личный контракт с Мбаппе, а «ПСЖ», возможно, станет более сговорчивым, сообщает Sky Sports.
- 1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с Мбаппе, так как срок его соглашения с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
- Килиан представляет «ПСЖ» с 2018 года.
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