Мадридский «Реал» официально проинформировал «ПСЖ», что, если сделка по Килиану Мбаппе не будет согласована до конца воскресенья 29 августа, мадридский клуб откажется от нее.
«В эти выходные или никогда!» – таков ультиматум по делу Килиана Мбаппе по информации Le Рarisien. В «Реале» считают, что пришло время действовать, потому что после понедельника и международных встреч завершить операцию будет практически невозможно.
30 августа нападающий действительно должен присоединиться к сборной Франции перед тремя отборочными матчами ЧМ-2022 (Босния, Украина, Финляндия). В этих условиях очень сложно заключить личный контракт и пройти нужное медицинское обследование.
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- Килиан Мбаппе представляет «ПСЖ» с 2017 года.
- Он является чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.
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