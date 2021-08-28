Болельщики «Милана» вывесили оскорбительные и угрожающие баннеры возле клубной базы «Миланелло», адресованные экс-вратарю «россонери» Джанлуиджи Доннарумме.

«Доннарумма – неблагодарная сволочь. Ты поступил еще более мерзко, чем Леонардо (бывший игрок и тренер «Милана», а ныне гендир «ПСЖ» – Eurosport.ru).

Мы не забудем эту подлость. Будь осторожен, когда вернешься в город Милан».

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Доннарумма находился в системе «Милана» с 14 лет, в 16 дебютировал за основу.

В 2017-м Джиджо только после большого скандала и споров согласился продлить контракт с «россонери», а в 2021-м ушел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

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