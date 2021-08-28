Килиан Мбаппе тренировался в общей группе перед матчем с «Реймсом». Маурисио Почеттино рассчитывает на форварда. Перед этим появлялись слухи о том, что француз не выйдет на встречу с «Реймсом», потому что готовится к переезду в Испанию.

Мбаппе занимался вместе с партнерами по команде – Лионелем Месси и Неймаром, сообщает L’Equipe.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал слухи о будущем нападающего. Мадридский «Реал» ведет переговоры о его трансфере и предлагает 180 миллионов евро за звездного игрока «ПСЖ».

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«Наши президент и спортивный директор уже говорили мне о ситуации с Мбаппе. Сказал ли мне Мбаппе, что он хочет уйти из «ПСЖ»? Нет. Килиан чувствует себя очень хорошо, готовится к игре», – цитирует Почеттино GFFN.

Ранее «ПСЖ» отклонил второе предложение «Реала». Боссы «бланкос» предлагали за Мбаппе 170 миллионов евро и плюс еще 10 миллионов в качестве бонусов. Мадридцы не намерены делать третье предложение и планируют подписать Мбаппе зимой.

Первое предложение из Мадрида составляло 160 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата.

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