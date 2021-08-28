«Лион» договорился с Сердаром Азмуном о контракте. Футболист «Зенита» не против продолжить карьеру в Лиге 1.

Французский клуб готов заплатить за Азмуна 15 миллионов евро плюс бонусы. Питерцев не совсем устраивает эта цена. Также сине-бело-голубые не хотят терять результативного форварда. Они ответят «Лиону» отказом, если не найдут замену иранцу, сообщает издание L’Equipe.

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс назвал Азмуна одной из главных целей «Лиона». Кроме того, спортивный директор французского клуба Венсан Понсо подтвердил, что «Лион» ведет переговоры с «Зенитом».

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«Зенит» хочет получить за Азмуна 20 млн евро.

Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».

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