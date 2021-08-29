Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси дебютировал за новый клуб в гостевом матче 4-го тура французской Лиги 1 против «Реймса».

Главный тренер Маурисио Почеттино не включил 34-летнего аргентинского нападающего в стартовый состав, и первый тайм Лео просмотрел со скамейке. Но на 66-й минуте историческое событие произошло. Месси вышел на поле, сменив Неймара.

После трех туров «ПСЖ» единолично лидирует в тунирной таблице, набрав 9 очков.

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» на правах свободного агента, подписав 10 августа контракт сроком на два года с опцией продления еще на один.

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