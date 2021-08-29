«ПСЖ» опубликовал заявку на гостевой матч 4-го тура Лиги 1 против «Реймса».

29 августа в 21:45 по московскому времени намечается самое ожидаемое событие года – исторический дебют нападающего Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен». Аргентинец попал в заявку впервые с момента переезда во Францию. Также в список игроков, которых Маурисио Поччеттино может задействовать для участия в матче с «Реймсом», попал Неймар. Как и Месси, бразилец еще не играл за парижан в этом сезоне.

Попал в заявку и Килиан Мбаппе, который рвется в мадридский «Реал». Французский форвард может сыграть последний матч за «Париж» перед долгожданным переездом в столицу Испании. Впрочем, попадание Мбаппе в заявку может означать и срыв трансфера: ранее L'Équipe сообщил, что «ПСЖ» не выставит игрока на игру против «Реймса», если «Реал» увеличит свое предложение за Мбаппе.

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Месси перешел в «ПСЖ» в качестве свободного агента – 10 августа Лео подписал с французским клубом контракт на два года с опцией продления еще на один.

«Реал» предложил за Мбаппе 170 миллионов евро и плюс еще 10 миллионов в качестве бонусов. Первое предложение из Мадрида составляло 160 миллионов евро.

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