Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен поведением руководства французского при переговорах о его потенциальном переходе в «Реал».

22-летний француз считает, что парижане удерживают его против воли, сообщает Sky Sports . Мбаппе чувствует себя обманутым: ранее «ПСЖ» обещал отпустить его за ту же сумму, которую клуб заплатил «Монако».

В 2018 году «ПСЖ» купил Мбаппе за 180 миллионов евро. «Реал» предложил за форварда 170 миллионов евро плюс еще 10 миллионов в качестве бонусов. Теперь Килиан считает, что «Париж» отступают от своего слова.

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В первый раз мадридцы хотели приобрести игрока за 160 миллионов евро, но получили отказ и улучшили предложение.

1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с Мбаппе, так как срок его соглашения с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

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