Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о конкуренции в списке Forbes с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

«В Беверли-Хиллз, поддерживаю моего бро Серхио Рамоса в «ПСЖ». Безумие, как этой команде удалось собрать всех этих невероятных игроков, да еще так быстро. Месси зарабатывает 75 миллионов долларов в год. И это не считая бонусов. Будет сложно победить Лео в списке Forbes этого года без еще одного боя. Но при этом не списывайте меня со счетов: в новом финансовом году Forbes я превзошел его годовой доход всего за 2 месяца», – написал Макгрегор в инстаграме.

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В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученного в проигранном поединке против Дастина Порье.

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