14-го августа «ПСЖ» красочно представил летние покупки: перед игрой со «Страсбуром» на «Парк де Пренс» поставили сцену, на которой новички построились в футболках с надписью «мы – Париж». Не все дебютанты оказались готовы играть сразу. Появление Лионеля Месси предвкушали сильнее всего.

Сразу после трансфера Месси обогатил соцсети «ПСЖ» и банковский счет Майкла Джордана. В сумме на аккаунты парижан подписалось около 30 миллионов человек. Особенно подскочила инста клуба – за несколько дней фолловеры выросли с 29,1 млн до 47,5, сейчас там 49,6 миллионов подписчиков. Личный аккаунт Лео тоже вырос: пришло больше 30 миллионов человек.

Air Jordan – именной бренд легенды баскетбола Майкла Джордана и технический спонсор «ПСЖ». Майкл получает 5% с каждой проданной джерси клуба, а после прихода Месси ажиотаж на форму поднялся, и люди разносили фирменные магазины с бешеной скоростью. Всего за неделю Джордан заработал около шести миллионов евро.

Чемпионат Франции Месси дебютировал за «ПСЖ» 4 ЧАСА НАЗАД

Новички «ПСЖ» Фото: Eurosport

В «Барселоне» грустили из-за ухода Месси и заблокировали 10-й номер на сезон-2021/22: из-за величия Лео Мартину Брэйтуэйту придется еще год ждать десятку. Фанаты каталонцев приходили на матчи «Барсы» с плакатами в честь аргентинца и яростно винили в его уходе экс-президента Жозепа Бартомеу. А компания Жерара Пике Kosmos Holding выкупила права на Лигу 1 и пообещала показать первый матч Лео в «ПСЖ» бесплатно в формате трансляции на Twitch.

После представления в качестве игрока «Парижа» Месси ждали в составе на игру третьего тура с «Брестом», но он не отправился на Бретань даже в качестве зрителя. Вместо этого Лео и Неймар вылетели в Испанию, чтобы встретится с другом Луисом Суаресом. Непонятки вокруг дебюта звезды вызывали много вопросов, но 23-августа L’Equipe успокоил фанов «ПСЖ». Издание сообщило, что дебют аргентинца случится уже 29-го августа в игре четвертом тура с «Реймсом».

На время в звезд превратились игроки «красно-белых»: с ними связывались медиа и узнавали мнение о скором противостоянии с инопланетянином. «Я не хочу оказаться на ютьюбе, как Джером Боатенг», – шутил капитан «Реймса» Юнис Абдельхамид. На предматчевой пресс-конференции вопросами закидывали уже тренера парижан Маурисио Почеттино. Аргентинец заверил журналистов, что Месси точно появится на поле во втором тайме.

Так и вышло: Лео выскочил на 66-й минуте и отыграл ровно полчаса. За это время волшебник не нанес ни одного удара, ведь «ПСЖ» уже вел 2:0 и спокойно держал счет. Зато Месси впечатлил заряженностью: вступал в борьбу, ускорялся в центре поля, заработал на себе три фола и даже оформил отбор. Лионель участвовал в розыгрышах на чужой половине поля и старался чаще играть на партнеров. Магию аргентинец оставил на следующий матч.

Лионель Месси в матче с «Реймсом» Фото: Getty Images

После финального свистка Месси остался главным селебрити. Футболисты «Реймса» жадно фотографировались со звездой, а вратарь Предраг Райкович запечатлел маленького сына на руках у аргентинца. Лео казался довольным всем, что происходило на поле: улыбка не сходила с лица в игровых паузах и после матча. Даже после удара по уху от соперника он ухмыльнулся, потер голову и перекинулся фразами с неаккуратным защитником.

Кажется, появление Месси ждал и Канье Уэст. Рэпер откладывал релиз альбома «Donda» еще дольше, чем Почеттино дебют Месси, но выложил его в день первого матча футболиста за «ПСЖ» и упомянул его в одной из песен. Канье назвал игру аргентинца божественной.

Месси классно стартовал в Лиге 1 – сорвал овации уже на разминке и выложился в игре. Почеттино после игры признал, что Лео в нелучшей форме, но отметил прекрасный дебют – аргентинец сразу добавил парижанам уверенности. Теперь осталось ждать попадания в стартовый состав и первого гола. Это случится уже скоро.

Чемпионат Германии «Боруссия» не продаст Холанна в «ПСЖ» на замену Мбаппе 9 ЧАСОВ НАЗАД