«Реал» продолжает работу над трансфером Килиана Мбаппе – мадридцы надеются оформить переход нападающего «ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна.

Согласно информации журналиста Николо Скиры, «Реал» готовит новое предложение по Мбаппе, за которого парижский клуб требует 215 миллионов евро. 22-летний игрок уже согласовал контракт с «Реалом» до 2027 года с зарплатой 35 миллионов евро в год и теперь ждет решения «ПСЖ».

Также со ссылкой на слова одного из членов семьи владельца «ПСЖ» эмира Катара Тамима бин Хамад Аль-Тани сообщается, что Мбаппе все же могут продать за 180 миллионов евро. Но только в том случае, если «Реал» включит в сделку одного из своих игроков.

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В первый раз мадридцы хотели приобрести игрока за 160 миллионов евро, но получили отказ и улучшили предложение: 170 миллионов евро плюс еще 10 миллионов в качестве бонусов. «Париж» проигнорировал и этот оффер.

1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с Мбаппе, так как срок его соглашения с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

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