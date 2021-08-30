Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе будет вынужден подождать еще немного, прежде чем его мечта о переходе в «Реал» осуществится.

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Сразу несколько авторитетных французских источников сообщили, что в Мадриде обдумали отказ «ПСЖ» от предложения в 170+10 млн евро и решили не предпринимать третьей попытки (еще раньше французы отклонили 160 млн евро) до закрытия трансферного окна.

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Информацию подтвердил журналист Telefoot Жюльен Майнар, близкий к окружению Мбаппе.

Этим летом Килиан отверг несколько предложений «ПСЖ» о новом контракте. Сейчас его договор рассчитан всего на год.

С 1 января «Реал» получит право вести переговоры с самим Мбаппе. Ранее уже сообщалось, что мадридцы могут отложить диалог и с «ПСЖ» до зимы в надежде, что тогда французская сторона будет более сговорчивой.

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