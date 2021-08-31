Стала известна реакция Килиана Мбаппе на завершение переговоров между «ПСЖ» и «Реалом» о его трансфере в мадридский клуб.

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Согласно информации RMC Sport , 22-летний форвард с уважением принял решение «ПСЖ» не продавать его. Также он понимает руководство «Реала», которое отказалось от дальнейших переговоров. Теперь Мбаппе готовиться провести заключительный сезон в составе французского клуба. «Париж» надеется убедить Килиана подписать новый контракт, но сам игрок твердо намерен перейти в «Реал» следующим летом.

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Этим летом Мбаппе отверг несколько предложений «ПСЖ» о новом контракте. Его действующее соглашение с клубом истекает в июне 2022 года.

1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с 22-летним форвардом.

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