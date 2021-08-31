Мбаппе нужно спасать. «ПСЖ» наказывает Донателло за амбиции, ведь Килиан – лучший игрок и главный актив парижан. Лионель Месси – ветеран на закате карьеры, Неймар – нереализованный гений, а 22-летний Мбаппе – чемпион мира, лучший бомбардир клуба в прошлом сезоне, главная звезда сборной Франции и единственный наследник Лео и Криша по потенциалу. Однако Мбаппе и «ПСЖ» живут абсолютно разными принципами.

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Килиан не раз говорил, что для него очень важны три момента в карьере.

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Развитие. В 2017-м он сознательно отказал «Реалу», чтобы не сидеть на лавке любимого клуба – Килиан понимал, что в 19 лет у него нет шансов выиграть конкуренцию у Роналду, Бензема, Бейла, Иско и Мораты. Но и в «Монако» оставаться было глупо. «ПСЖ» стал идеальной платформой роста юного форварда.

Результат. На Евро-2020 Мбаппе строил сытых ветеранов сборной. Ради усиления команды он топил за возвращение Бензема и поругался с Антуаном Гризманном, который переживал за свое игровое время из-за камбека Карима. А Жиру досталось от Килиана за то, что Оливье сделал дубль в ворота Болгарии, а потом плакался журналистам, что ему мало пасуют.

Мечта и история. Мбаппе с детства грезил о «Реале»: вместе с родителями преследовал Зидана ради фото, обклеивал стены над кроватью постерами с Кришем в сливочной форме, гонял на сборы в «Кастилью» вместо дня рождения.

Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду Фото: Twitter

Для Килиана переход в «Реал» совмещает все три фактора: нападающий мечтает развиваться и побеждать в любимом клубе, чтобы дотянуться до кумира – Криштиану Роналду.

Но в «ПСЖ» не верят, что у футболиста могут быть амбиции выше, чем игра на «Парк де Пренс». Катарские владельцы клуба скупают все самое лучшее – от брендов Tiffany и Valentino до Месси, – чтобы рекламировать свою страну. И их оскорбляет, что такой драгоценный камень, как Мбаппе, окажется в другой оправе, поэтому нападающего закидывают деньгами.

По действующему договору Килиан получает 18 миллионов евро в год, и клуб почти удваивал гонорар до 32 млн. За это лето, по словам спортдира парижан Леонардо, молодой форвард дважды отказался от нового контракта на шесть лет. «Я самый дорогой игрок в мире? У меня не кружится голова от этого. Эта сумма не идет ко мне в карман, так что я о ней не думаю. Я просто наслаждаюсь каждым днем и знаю, что я везунчик. Хочу побеждать и все», – рассказывал Килиан о своей мотивации в мае 2021-го.

На мечты футболистов и историю боссам «ПСЖ» плевать. Весной 2020-го спортивный директор «Парижа» Леонардо позвонил 35-летнему капитану Тиаго Силве и напомнил, что через пару месяцев его контракт кончается, но клубу он не нужен. Леонардо прикрылся пандемией и финансовыми трудностями.

Тьяго Силва («ПСЖ») Фото: Eurosport

«Мне не сделали никаких предложений. Это выглядело так, словно я вообще ничего не сделал для клуба. Многие болельщики думали, что я хотел получать ту же зарплату, что и раньше. Но моя зарплата в «Челси» – меньше половины от того, что было в «ПСЖ», – удивляется бразилец поведению бывшего клуба. Самое мерзкое, что через год «ПСЖ» подписал ровесника Силвы Серхио Рамоса – потому что он более медийный и работает на популярность клуба. По словам Силвы, от лучшего бомбардира в истории «Сен-Жермен» Эдинсона Кавани (200 мячей) избавились точно так же.

В переговорах с Мбаппе не работает главный и единственный пряник «ПСЖ» – деньги. Поэтому «Париж» превращает их в кнут. Клуб обещал отпустить Килиана, если получит за него столько же, сколько заплатил – 180 миллионов евро. В конце августа 2021-го «Реал» предложил парижанам 170 млн + 10 млн бонусами, но «Париж» не сдержал слово.

Это обострило без того сложные отношения между игроком и клубом – по данным Sky Sports , Килиан считает, что руководство «Сен-Жермен» предало его. Инсайдер Николо Скира подтверждает подозрения чемпиона мира о несдержанном обещании: парижане требуют уже 215 мультов.

Когда не работают даже деньги, «ПСЖ» переключается на ультиматумы. Mundo Deportivo разузнал, что в начале августа руководство пригрозило Мбаппе, что если он не продлит контракт, то отправится в запас до конца действующего договора. Информацию косвенно подтвердил бывший защитник «Марселя», «Монако» и сборной Франции Эрик ди Меко.

«Что ты [на месте Килиана] можешь сделать, когда против тебя могущественный «Париж», способный сказать: «Не хочешь продлеваться? Что ж, будешь весь сезон сидеть на скамейке». А у «ПСЖ» есть все рычаги для этого. И таким поведением в руководстве показывают новичкам, что те никогда не смогут управлять процессом», – Ди Меко заклеймил парижан в эфире RMC Sport.

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), «Реал» (Мадрид), 2019 год Фото: Getty Images

Конечно, ссылка в запас маловероятна, но слухи кто-то распространяет, и они психологически работают в интересах «ПСЖ»: вряд ли Мбаппе очень уж приятно читать в медиа такие вещи о своем ближайшем будущем.

Неадекватные попытки удержать Мбаппе дошли до нелепого масштаба. Marca сообщила, что переход Килиана в «Реал» Флорентину Пересу придется обсуждать напрямую с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Никогда не игравший и не тренировавший руководитель государства примет решение о карьере спортсмена.

Флорентино Перес должен спасать Мбаппе. «ПСЖ» требует все больше и больше денег, чем сознательно давит на больное место закредитованного «Реала». Только так «Сен-Жермен» удержит лучшего игрока следующего десятилетия у себя хотя бы на год. В результате Килиан живет в золотой клетке, и только переход в настоящий футбольный клуб без маркетинговой мишуры спасет его от золоченой плесени.

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