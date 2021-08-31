Нападающий Килиан Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Клуб предлагал 22-летнему форварду, который через год станет свободным агентом, новое соглашение до июня 2024 года.
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Парижане были готовы платить игроку огромную зарплату: 45 миллионов евро в год (уже после налогообложения) – это больше, чем основной оклад по контрактам Лионеля Месси и Неймара. Но Мбаппе, который очень серьезно настроен перейти в мадридский «Реал», отклонил столь солидное предложение, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.
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  • «ПСЖ» не отпустил Мбаппе в «Реал» за 180 млн евро в летнее трансферное окно.
  • Мбаппе собирается подписать с мадридцами предварительное соглашение в январе.
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