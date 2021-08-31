«Пари Сен-Жермен» объявил о приобретении левого защитника сборной Португалии Нуну Мендеша. 19-летний футболист перешел в «Париж» на правах аренды из лиссабонского «Спортинга» и проведет во Франции сезон-2021/22.

Инсайдер The Guardian Фабрицио Романо заявил , что «Спортинг» получит за временный переход Мендеша 7 миллионов евро. В соглашении португальца с «ПСЖ» есть опция необязательного выкупа в размере 40 миллионов евро.

Чемпионат Франции «ПСЖ» предлагал Мбаппе зарплату больше, чем у Месси и Неймара 3 ЧАСА НАЗАД

«Сен-Жермен» станет второй профессиональной командой Нуну. До этого он провел один полноценный сезон за лиссабонский клуб. С 2019 года молодой игрок сыграл в 47 матчах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. В сезоне-2020/21 Мендеш со «Спортингом» победил в чемпионате Португалии и взял Кубок португальской лиги.

Нуну Мендеш стал шестым новичком «ПСЖ» в это трансферное окно. Летом 2021 года к столичному клубу присоединились Жоржиньо Вейналдум из «Ливерпуля», «Лионель Месси из «Барселоны», Джанлуиджи Доннарумма из «Милана», Серхио Рамос из «Реала» и Ашраф Хакими из «Интера». Причем из пяти предыдущих «Париж» платил только за Хакими (60 млн евро), остальные перешли на правах свободных агентов.

За приобретение Мендеша «Пари Сен-Жермен» выиграл гонку у «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Ювентуса» и «Барселоны». «Спортинг» согласился на понижение суммы отступных и продал Нуну дешевле заявленных в контракте 70 миллионов евро.

Чемпионат Франции «ПСЖ» убивает Мбаппе. Перес должен спасти лучшего проспекта мира 16 ЧАСОВ НАЗАД