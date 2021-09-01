Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на срыв перехода в «Реал» на финише летнего трансферного окна.

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22-летний француз сделал репост истории своего брата в инстаграме: «Я уважаю тебя за профессионализм, мой брат. Отложи мечту на потом. Жизнь прекрасна, ты лучший». На фоне в сторис играла песня Aerosmith «Dream On». Но уже спустя несколько минут Мбаппе удалил пост.

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«Париж» отклонил три оффера «Реала» по Мбаппе: мадридцы предлагали 160, 180 и 200 миллионов евро.

Килиан отверг несколько предложений «ПСЖ» о новом контракте, в том числе с зарплатой 45 миллионов евро в год – больше, чем у Лионеля Месси и Неймара.

1 января «Реал» получит возможность заключить предварительное соглашение с 22-летним форвардом.

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