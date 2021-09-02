Летом «ПСЖ» ошарашил трансферный рынок несколькими звездными трансферами. Один из новичков – чемпион и лучший вратарь Евро-2020 Джаналуиджи Доннарумма. 22-летний вратарь ушел из «Милана» со скандалом: фанаты возненавидели воспитанника за отказ продлевать контракт и переговоры с «Ювентусом». Но в Париже Джиджо тоже не получил комфорта: он до сих пор не дебютировал, а некоторые футболисты вообще удивились переходу итальянца, ведь в команде оставался Кейлор Навас.

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Костариканец появился в «ПСЖ» перед сезоном-2019/20 и моментально захватил место в основе. За два сезона в Париже Кейлор впечатлил надежностью: выдал 39 сухих матчей и провел парижан в первый финал ЛЧ – в эпоху шейхов парижане не могли преодолеть даже 1/4 финала. Магия Наваса оставила команду в шаге от победы в турнире, а в сезоне-2020/21 вытащила в полуфинал: за два матча в 1/4 против «Баварии» Кейлор пропустил трижды, но совершил аж 14 сэйвов.

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Кейлор Навас, «ПСЖ» Фото: Getty Images

У Доннаруммы куда меньше опыта на таком уровне: он блестяще выступил на чемпионате Европы, но на клубном уровне защищал хилый «Милан» и ни разу не сыграл в Лиге чемпионов. Всего же в еврокубках Джиджи появился только 24 раза – все в Лиге Европы. Показатели итальянца ни в какое сравнение не идут с опытом Наваса, у которого под сотню матчей в еврокубках и три выигранные ЛЧ с «Реалом».

Неожиданное появление еще одного топового вратаря удивило команду. Téléfoot сообщало, что группа игроков во главе с Неймаром недовольна подписанием Доннаруммы и полностью поддерживает Наваса. Руководство тоже понимало ценность костариканца и хотело отправить итальянца в аренду в Серию А, ведь основным рассматривался только Кейлор. L’Equipe сообщал, что Доннарумму приютит «Рома». Но вратаря не устроил вариант с арендой – не за этим он отправился во Францию.

«Я приехал в Париж, чтобы играть, поэтому сделаю все возможное, чтобы стать основным. Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. «ПСЖ» связался со мной и хотел, чтобы я перешел к ним, я тоже желал этого трансфера», – самоуверенно рассказал итальянец после перехода.

Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Выходит, что парижане просто не удержались от возможности бесплатно ухватить звездного новичка, но пока видят основным Наваса, а 22-летний Доннарумма – вариант на будущее. Итальянец просто сменил одну токсичную атмосферу на другую. Только в «Милане» его душили фанаты, а в «ПСЖ» недолюбливают партнеры. В сложившейся ситуации Маурисио Почеттино придется находить игровые минуты для Джиджи, иначе команда распрощается со спокойной атмосферой. Итальянец уже показал в «Милане», как может мутить обстановку. Пока Джиджи не буянит в открытую, но с каждым матчем на скамейке запасных его выражение лица становится все тоскливее.

В Париже благодарны Навасу не только за волшебство в воротах и весомую помощь во взлете «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Его приход закрыл аттракцион в воротах парижан, в котором вратари постоянно сменяли друг друга и убивали стабильность защиты. Костариканец заменил в рамке сразу двух вратарей – Джанлуиджи Буффона и Альфонса Ареоля, которые активно ротировались в сезоне-2018/19. Буффон и Доннарумма заскочили в Париж похожим образом: в клубе стабильно играл другой, но руководство не устояло перед подписанием статусного вратаря бесплатно.

В итоге Ареоля и Буффон буквально играли через матч и принесли хаос. В сезоне-2018/19 парижане пропустили в чемпионате 35 мячей – худший результат за последние шесть лет. А в Лиге чемпионов отлетели в 1/8 от «Манчестер Юнайтед» во многом из-за привозов Буффона. В Париже вряд ли хотят повторять опыт трехлетней давности с двумя звездными вратарями, отсюда недовольство игроков и желание руководства сдать Джиджо в аренду – ведь «ПСЖ» наконец получил идеального для себя голкипера.

«ПСЖ» Фото: Getty Images

Доннарумма уже навредил атмосфере в команде, но и сам оказался недовольным происходящим в клубе. Все четыре стартовых тура Лиги 1 Джиджо просидел на скамейке, а в основе стабильно играл Навас. Пока итальянец отзывался о конкуренции с костариканцем только положительно, однако вечно так точно не продолжится. «Нормально, что есть конкуренция – это не проблема. Она меня не пугает. Наоборот – это хорошо для нас обоих, конкуренция позволяет мне расти. Навас – исключительный человек, мы уже друзья», – радовался Доннарумма.

Неразговорчивый Кейлор привычно отмалчивается. Он точно должен успокоиться: тренерский штаб доказал, что слова о Навасе как первом номере – правда. Костариканец неуверенно начал: в первых четырех играх сезона (Суперкубок + три тура чемпионата) ни разу не отстоял на ноль. Однако Доннарумма все равно оставался вне рамки. Первый «сухарь» пришел только в четвертом туре в игре с «Реймсом».

Пока от прихода Доннаруммы в «ПСЖ» больше проблем: кажется, что Навас немного поплыл, сам Джиджо отказался от аренды, а партнеры встали на сторону костариканца. Итальянец опять оказался во враждебной среде, плюс его не рассматривают первым номером. Рано или поздно он дебютирует за парижан, но переход после гениального Евро на скамейку – странное решение.

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