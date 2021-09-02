Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил об ордере на арест для футбольного комментатора Фернандо Петрочелли, который пропагандировал непристойные выкрики в адрес жены Лионеля Месси.

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Петрочелли репостнул кричалку болельщика: «Месси в порядке, ты крут, но Антонелла у нас у всех отсосет», – и написал:

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«Хорошая песня, исполните ее в четверг. Я бы изменил концовку на более чувственный финал: «С Антонеллой мы все будем наслаждаться».

Теперь у комментатора будут проблемы.

«Запрошен ордер на арест и вменение обвинения Фернандо Петрочелли в преступлении путем публикации пропаганды ненависти из-за гендерной дискриминации против гражданки Антонеллы Роккуццо, жены Лионеля Месси», – написал Сааб в твиттере, приложив копию публикации.

Шутка это или нет, неизвестно.

Венесуэла примет Аргентину в ночь на 3 сентября в рамках квалификации ЧМ-2022.

Месси состоит в отношения с Антонелой Роккуццо с 2008 года, в 2017-м они поженились. У пары трое детей.

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