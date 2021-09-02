Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария назвал пятерку лучших футболистов, с которыми он играл.

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На первое место аргентинец поставил партнера по национальной сборной и «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, на второе – одноклубника Марко Верратти, на третье – Златана Ибрагимовича, с которым он играл за парижскую команду.

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Четвертое место занял Лука Модрич, пятое – Тони Кроос. С ними Ди Мария играл в «Реале».

Примечательно, что в список не попали одноклубник Анхеля Неймар и Криштиану Роналду. Аргентинец объяснил, почему он не включил в рейтинг бывшего партнера по «Реалу».

«Я могу добавить его в список, но он из тех, кому нужно пространство, а мне больше нравятся игроки, решающие на крошечном участке поля, такие, как Лео, Верратти и Модрич», – сказал Ди Мария в интервью Tyc Sports

Ди Мария играл за «Реал» с 2010 по 2014 год.

Анхель не включил Роналду и в сборную игроков всех времен.

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