Летом мадридский Реал подготовил семь вариантов контракта для переговоров с Килианом Мбаппе, но они оказались бесполезными, поскольку «ПСЖ» отказался продавать футболиста.

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Теперь испанский клуб подготовил новое предложение на январь 2022 года. С форвардом готовы заключить контракт на 6 лет с зарплатой в размере 30 миллионов евро плюс миллионный бонус в год. С учетом бонусов за бесплатный переход на правах свободного агента Мбаппе будет получать в среднем от 34 до 40 млн евро. Представители Килиана получат сумму от 60 до 80 млн евро, сообщает Diario Sport

Чемпионат Испании «Реал» хочет купить Мбаппе, Погба и Холанна летом 2022-го (Marca) ВЧЕРА В 20:31

«ПСЖ» не отпустил Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Мбаппе – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

Чемпионат Франции «Отложи мечту на потом». Реакция Мбаппе на срыв трансфера в «Реал» 01/09/2021 В 07:24