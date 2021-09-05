Стали известны финансовые подробности контакта Неймара с «ПСЖ».

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Испанское издание El Mundo опубликовало эксклюзивный материал с заголовком «Неймар: контракт с «ПСЖ», который подорвал экономический баланс футбола». В нем сообщается, что общая сумма трансфера бразильца с учетом зарплаты и бонусов составила 489 228 117 евро. Неймар перешел в «Париж» из «Барселоны» за 222 миллиона евро, но в пятилетнем контракте игрока от 3 августа 2017 года была прописана годовая зарплата в 43 334 400 евро без учета налогов. Кроме того, отдельно в соглашении добавили пункт о шестом сезоне, по итогам которого форвард должен получить бонус за лояльность в размере 50 556 117 евро.

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В мае Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. El Mundo добавляет, что сделка по новому соглашению была закрыта на тех же экономических условиях, что и в последний год предыдущего контракта. Также бразилец передал «Парижу» все имиджевые права, связанные с клубом.

В минувшем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 18 матчей в Лиге 1, забил 9 мячей (из них 5 – с пенальти) и отдал 5 ассистов.

С момента перехода из «Барселоны» бразилец ни разу не провел больше 20 матчей за сезон в чемпионате Франции.

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