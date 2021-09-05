Форвард «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар близко к сердцу воспринял обвинения в лишнем весе и воспользовался инстаграмом для ответа.
«Хм...» – добавил бразильский футболист в подписи к фотографиям со своим прессам.
Чемпионат Франции
Подписание Неймара обошлось «ПСЖ» почти в €500 млн (El Mundo)
- 5 сентября Неймар в составе с Бразилией сыграет против Аргентины в рамках квалификации ЧМ-2022.
- В июле бразильцы проиграли Аргентине в финале домашней Копы Америки.
Опубликован бюрофакс Лионеля Месси на имя экс-президента Жозепа Бартомеу об уходе из «Барселоны» от 23 августа 2020 года
ЧМ. Квалификация. Южная Америка
Неймар – про обвинения в лишнем весе: «Я просто надел футболку L»
Чемпионат Франции
Месси и Мбаппе в заявке «ПСЖ». Один дебютирует, второй не уходит?