Форвард «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар близко к сердцу воспринял обвинения в лишнем весе и воспользовался инстаграмом для ответа.

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«Хм...» – добавил бразильский футболист в подписи к фотографиям со своим прессам.

Чемпионат Франции Подписание Неймара обошлось «ПСЖ» почти в €500 млн (El Mundo) 10 ЧАСОВ НАЗАД

5 сентября Неймар в составе с Бразилией сыграет против Аргентины в рамках квалификации ЧМ-2022.

В июле бразильцы проиграли Аргентине в финале домашней Копы Америки.

ЧМ. Квалификация. Южная Америка Неймар – про обвинения в лишнем весе: «Я просто надел футболку L» ВЧЕРА В 06:23