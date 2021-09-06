В контракте Неймара с «Пари Сен-Жермен» прописан необычный бонус. Футболист получает дополнительный доход за вежливость, пунктуальность, дружелюбие к болельщикам, а также воздержание от публичной критики тактики «ПСЖ».

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Неймар должен приветствовать болельщиков перед каждой игрой и прощаться с ними после матчей. Игроку запрещено давать противоречивые комментарии о деятельности клуба, а также негативно высказываться о «ПСЖ», сотрудниках и фанатах. Каждый месяц Неймар получает по этому пункту 541 680 евро или 6,5 млн евро в год, сообщает El Mundo

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В минувшем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» 18 матчей в Лиге 1, забил 9 мячей (из них 5 – с пенальти) и отдал 5 ассистов.

С момента перехода из «Барселоны» бразилец ни разу не провел больше 20 матчей за сезон в чемпионате Франции.

Чемпионат Франции Подписание Неймара обошлось «ПСЖ» почти в €500 млн (El Mundo) ВЧЕРА В 06:12