«ПСЖ» заключил соглашение с французским домом высокой моды Dior, который с этого сезона будет обеспечивать официальный гардероб игроков и сотрудников парижского клуба.
Соглашение рассчитано на два года, и в его рамках компания будет предоставлять футболистам команды фирменную одежду, созданную с учетом клубных цветов, сообщил официальный сайт «ПСЖ».
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Чтобы отметить это уникальное сотрудничество, Ким Джонс, художественный руководитель мужских коллекций Dior, разработал серию новых творений на следующие два сезона. Этот элегантный гардероб, сочетающий в себе повседневную и формальную атмосферу с черным и темно-синим оттенками – тонах, специально разработанных для «ПСЖ».
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