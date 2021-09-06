«ПСЖ» заключил соглашение с французским домом высокой моды Dior, который с этого сезона будет обеспечивать официальный гардероб игроков и сотрудников парижского клуба.

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Соглашение рассчитано на два года, и в его рамках компания будет предоставлять футболистам команды фирменную одежду, созданную с учетом клубных цветов, сообщил официальный сайт «ПСЖ»

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Чтобы отметить это уникальное сотрудничество, Ким Джонс, художественный руководитель мужских коллекций Dior, разработал серию новых творений на следующие два сезона. Этот элегантный гардероб, сочетающий в себе повседневную и формальную атмосферу с черным и темно-синим оттенками – тонах, специально разработанных для «ПСЖ».

Dior впервые сотрудничает со спортивным клубом.

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