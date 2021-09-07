Президент «ПСЖ» и руководитель Ассоциации европейских клубов Аль-Хелаифи высказался о европейской Суперлиге и ее участниках – «Реале», «Барселоне» и «Ювентусе».

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«Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и «не-очень-уж-и-Суперлиге». Потому что не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках. Вместе мы защищали интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА Александра Чеферина, который противостоял полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы сделали это.

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Пока трое бунтовщиков тратят энергию, искажают правду и продолжают сотрясать небо бессмысленными криками, остальные движутся вперед. Наш главный приоритет на сегодня – обеспечить европейскому футболу срочную финансовую стабильность. Еще до пандемии коронавируса футбол столкнулся с серьезными экономическими проблемами», – цитирует Marca слова Аль-Хелаифи на выступлении в Женеве.

Об организации Суперлиги объявили 12 клубов, но затем девять из них вышли из проекта.

«Реал», «Барса» и «Юве» не теряют веры в проект и продолжают работу над его созданием.

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