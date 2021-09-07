Бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо дал оценку игровым качествам форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Он обладает теми же характеристиками, что и я. У него сумасшедшие качества, замечательная техника, которой он превосходно владеет даже на высокой скорости. Несмотря на молодость он уже прошел большой путь. Мне очень нравится Мбаппе, с интересом за ним наблюдаю», – цитирует Роналдо RMC Sport.
Чемпионат Франции
«Реал» заплатит 80 млн евро Мбаппе и агенту за бесплатный переход
- Минувшим летом Килиан рвался в «Реал», но «ПСЖ» не отпустил форварда даже за 220 миллионов евро.
- В четырех стартовых турах чемпионата Франции-2021/22 Мбаппе забил 3 мяча и оформил 2 ассиста.
Чемпионат Испании
«Реал» хочет купить Мбаппе, Погба и Холанна летом 2022-го (Marca)
Чемпионат Франции
«Отложи мечту на потом». Реакция Мбаппе на срыв трансфера в «Реал»