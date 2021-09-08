«Пари Сен-Жермен» снова постарается убедить нападающего Килиана Мбаппе подписать новый контракт с парижским клубом.
Французу предложат двухлетнее соглашение с более высокой зарплатой, чем в предыдущих офферах. На решение Мбаппе остаться могут повлиять Неймар и Лионель Месси, а также президент Франции Эммануэль Макрон, который, по информации Marca, уже писал футболисту личные сообщения.
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- «ПСЖ» не отпустил Мбаппе в «Реал» за 220 миллионов евро в летнее трансферное окно.
- Соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.
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