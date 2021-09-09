В футболе шесть-на-шесть «ПСЖ» точно взял бы Лигу чемпионов. 17 августа Маурисио Почеттино поглумился над резервистами и собрал в одном составе для мини-двусторонки Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси. «Увольте человека, который делил состав. Он слишком жестокий», – отреагировали в твиттере.

Кажется, Почеттино свел звезд для наглядной борьбы за стандарты. Кто будет исполнять штрафные, угловые и пенальти – одна из главных дилемм «ПСЖ» после трансфера Месси.

С сезона-2018/19 Лео выдал дикие 124 прямых удара со штрафных. Выстрелы аргентинца принесли 14 мячей. К ним Месси добавил 12 голов с пенальти из 15 попыток и 42 паса под удар с угловых. Объем впечатляет: в «Барселоне» легенда узурпировал стандарты.

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Главным конкурентом Месси в «ПСЖ» станет Неймар. Хотя цифры бразильца меркнут на фоне новичка из Каталонии. С кампании-2018/2019 10-й номер парижан закинул жалкий один гол после 37 выстрелов со штрафных. Еще звезда французской столицы уступил Лео по созданным ударам с угловых (30). Единственное – Неймар почаще рассекал чужие ворота с пенальти (14 точных, 16 попыток).

Кто еще может ввязаться в битву за стандарты? Мбаппе отпадает: за четыре сезона в «ПСЖ» Килиан нанес лишь три прямых удара со штрафных, а на угловых чаще открывался, чем разыгрывал (15 ударов, 7 передач под удар). Скромную статистику француз разбавил семью мячами с пенальти, на которые потратил восемь попыток.

Реальной альтернативой для Месси и Неймара станет Анхель ди Мария. С сезона-2018/19 универсал выдал 23 прямых удара со штрафных (4 гола), 48 передач под выстрелы с угловых и 1 удачный пенальти из двух.

За 11-метровые покусается Серхио Рамос. С лета-2018 испанец подарил «Реалу» 13 удачных пенальти из 13 попыток. Конвертация дикая, но даже такому конкуренту Месси и Неймар вряд ли сдадут роли базовых исполнителей.

Пенальти (как и стандарты в принципе) наверняка превратятся в скрытое оружие Почеттино. В сезоне-2021/22 Маурисио должен объединить двух звезд, которые привыкли возиться с мячом. 11-метровые могут удовлетворять эго Месси, пока позиционные атаки будут подвязаны на Неймаре. Или наоборот.

Неймар и Лионель Месси Фото: Getty Images

Кроме того, пенальти могут оказаться средством для набора игрового тонуса. Если кто-нибудь из пары Лео-Ней сдаст место на поле из-за травмы, 11-метровые вернут чувство гола после возвращения. «ПСЖ» при этом почти не потеряет в качестве.

Выделить базового исполнителя парижан для пенальти и других стандартов сложно. Скорее всего, ответственность за розыгрыши будет переходить от Месси к Неймару и наоборот, реже – к другим футболистам. Зато «ПСЖ» накупил почти полную пятерку для послематчевых серий в желанной ЛЧ.

Все цифры взяты с UnderStat и относятся к чемпионатам.

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