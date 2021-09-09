Защитник «Лиона» Джером Боатенг 9 сентября предстанет перед судом Мюнхена из-за нанесения травм своей бывшей девушке Шерин Зенлер, от которой у него есть две дочери.

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Он обвиняется в том, что в 2018 году напал на нее во время отпуска в пылу ссоры. Если Боатенга признают виновным, ему грозит штраф или до пяти лет тюрьмы. Также суд рассматривает иск по опеке над детьми.

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«Есть свидетельские показания против свидетельских показаний, и у бывшего партнера Боатенга нет доказательств, подтверждающих обвинения», – утверждает защита футболиста по информации Der Spiegel

В феврале 2021 года 25-летнюю Касию Ленхардт, другую бывшую девушку Боатенга ,нашли мертвой.

Прокуратура открыла дело против Боатенга еще одно дело – из-за нападения на Касию в 2019-м.

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