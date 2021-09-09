Защитник «Лиона» Джером Боатенг осужден за умышленное нанесение телесных повреждений бывшей девушке. 9 сентября Боатенг предстал перед судом Мюнхена из-за нанесения травм своей бывшей девушке Шерин Зенлер, от которой у него есть две дочери.

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Окружной суд Мюнхена наложил на бывшего игрока «Баварии» и сборной Германии 60 штрафов по 30 тысяч евро каждый – в сумме Боатенгу предстоит выплатить 1,8 млн евро, сообщает Tagesschau

Чемпионат Франции Боатенг может получить 5 лет тюрьмы за нападение на бывшую 7 ЧАСОВ НАЗАД

В феврале 2021 года 25-летнюю Касю Ленхардт, другую бывшую девушку Боатенга, нашли мертвой.

Прокуратура открыла против Боатенга еще одно дело – из-за нападения на Касю в 2019-м.

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