2021-й – худший год в карьере Серхио Рамоса. Он не выиграл ни одного титула с «Мадридом», но еще печальнее, что капитан стал главным героем крайне жалкой истории. Сначала Серхио отказывался от короткого контракта с «Реалом» и бойкотировал понижение зарплаты, а затем сам приполз в клубный офис и попросил однолетнее соглашение. Как выяснилось, срок оффера истек, поэтому Рамос покинул «Мадрид» спустя 15 славных лет.

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С одной стороны, хочется назвать Флорентино Переса циничным подлецом, который не умеет красиво прощаться с легендами. С другой, президент поступил разумно: обозначил возможности, подождал ответа, принял твердое решение. Теперь вместо Рамоса в «Реале» играет Алаба – универсальный австриец, который на 6 лет моложе бывшего капитана.

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Серхио Рамос и трофеи «Реала» Фото: Getty Images

Понты Серхио были бы понятны, если бы он играл на том же уровне, что и в сезоне-2019/20, когда замыкал головой, вонзал с точки и отрабатывал в защите. Но в постпандемийный год Рамос начал откровенно сыпаться: за прошлый сезон он пропустил больше матчей, чем за пять предыдущих лет вместе взятых. Даже примитивных данных из профиля на Transfermarkt хватает, чтобы понять – организм Серхио дал сбой. Мышцы, кости, мениски – все повреждения сигналили о том, что новому клубу нужно проводить углубленное медобследование.

Вероятно, в «ПСЖ» тоже понимали, что Рамос уже дряхлый, но дали и двухлетний контракт, и зарплату больше 10 млн евро. Если Серхио рассматривали в качестве талисмана, то все разумно: бывший кэп «Мадрида» может дать немало лекций о том, как забирать ЛЧ и забивать в ее финалах. Но если «Париж» планировал задействовать Рамоса в качестве основного ЦЗ, то здесь все грустно – Серега пока даже не дебютировал за новый клуб.

Еще в августе выяснилось, что у Рамоса проблемы с малоберцовой костью, поэтому он пропустит месяц и вернется после международной паузы. Время прошло, но защитник по-прежнему лечится: по последним данным, он не сыграет ни против «Клермона» в Лиге 1, ни с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Летом ходили разговоры о том, что из-за травматичности Рамоса «ПСЖ» может подписать Кулибали, но этого не случилось. Сейчас вместо Серхио рубится Тило Керер – серенький немецкий защитник, которого хватит для победы в чемпионате Франции, но не для триумфа в ЛЧ. Ироничнее всего, что именно у Керера Рамос забрал любимый четвертый номер – Тило безмолвно подвинулся, чтобы не портить отношения с великим новичком.

Возможно, Серхио поправится и станет героем сезона в «ПСЖ», но пока нет никаких предпосылок. Во всем стоило бы обвинить бездарных мадридских тренеров по физподготовке, но летом Рамос уже не занимался с этими спецами – значит, дело не в них, а в уставшем организме легенды. К сожалению, с пожилыми центральными защитниками такое иногда происходит: они резко меняют обстановку, прописываются в медкабинете и быстро заканчивают. Так вышло и у Рио Фердинанда (сезончик в КПР), и у Неманьи Видича (мучения в «Интере»), и у Джона Терри (годик в «Астон Вилле» и вечер в «Спартаке»). Конечно, есть антипримеры типа Тиаго Силвы, но их меньшинство: обычно сорванный с места защитник-ветеран резко устает от футбола.

Серхио Рамос в «ПСЖ» Фото: Getty Images

Конечно, будет здорово, если Рамос все же поправится и выдаст пару мощных сезонов, но с каждой новой травмой веры в такой исход все меньше. Сейчас уже можно сказать: «Реал» грамотно обставил прощание с Серхио. Теперь самому капитану осталось красиво попрощаться с футболом.

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