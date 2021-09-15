Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо выразил недовольство попытками «Реала» купить форварда Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.
«Нам не понравилось поведение «Реала». Начало переговоров об одном из лучших игроков мира в последнюю неделю трансферного окна создало ситуацию, которая нам не понравилась.
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«Мы дали четкий ответ по поводу предложения. Оно было слишком маленьким – меньше, чем мы заплатили. Финальное предложение, о котором они говорили, вообще не поступило. Нельзя прорабатывать трансферное окно на два-три-четыре месяца, а потом вот так просто менять все планы», – цитирует Леонардо Mirror.
Вдобавок бразильский спортдир выразил уверенность, что Килиан, уже отвергший несколько предложений о новом контракте, не уйдет.
«Я не вижу Килиана уходящим из клуба в конце сезона. Никто не мыслит будущее «ПСЖ» без Килиана. Отношение между ним и клубом очень глубокие».
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
- Нападающий не хочет его продлевать ради перехода в «Реал».
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