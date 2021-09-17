Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о некоторых деталях летнего трансфера Лионеля Месси и о том, как приятно видеть его в футболке парижского клуба.
«Не буду скрывать, что мы общались, но это происходило только с января, когда до окончания срока его контракта с «Барселоной» оставалось менее 6 месяцев. Мы не связывались с ним до января 2021 года.
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Мне кажется, Лео хотел остаться в «Барсе». Было ощущение, что он не хочет менять клуб, Месси говорил, что надеется завершить в «Барселоне» карьеру.
Но его история в «Барсе» закончилась, и началась наша. Видеть такого игрока, как Месси, в футболке «ПСЖ» – невероятно. Просто шикарное чувство», – процитировал слова Леонардо Diario Sport.
- Минувшим летом «Барселона» не смогла продлить соглашение с Лионелем Месси из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги.
- В августе он заключил контракт с «ПСЖ».
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