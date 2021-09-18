Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может заработать 110 млн евро за три года выступлений в составе парижского клуба.

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За сезон-2021/22 Лео получит 30 млн евро, а в следующие два сезона оклад аргентинца может возрасти на 10 млн благодаря бонусу за лояльность. Он активируется, если Месси останется в «ПСЖ» и на второй, и на третий сезон контракта, сообщает L'Equipe

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5 августа «Барселона» объявила, что не продлит контракт с Лионелем Месси. Каталонцы объяснили это финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте Ла Лиги.

После ухода аргентинца капитаном «Барсы» стал Серхио Бускетс. Чтобы каталонцы смогли зарегистрировать новичков, полузащитник согласился на понижение зарплаты.

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