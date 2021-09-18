Старт второго тайма в матче 6-го тура Лиги 1 «Ланс» – «Лилль» было отложено на полчаса из-за бесчинств болельщиков.

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В перерыве фанаты хозяев выбежали на поле. Они направились к сектору болельщиков «Лилля» и вступили в стычку ними. Стюарды не смогли справиться с наведением порядка на стадионе – для этого пришлось прибегнуть к помощи полиции.

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Начало второго тайма было задержано – игру удалось возобновить только через полчаса. По всему периметру рядом с трибунами расположились полицейские. Болельщиков «Ланса» предупредили, что если инцидент повторится, то матч будет прекращен.

«Ланс» обыграл «Лилль» дома впервые с 2006 года – единственный мяч забил Пшемыслав Франковский.

Ранее в этом сезоне из-за выбежавших на поле фанатов не был доигран матч 3-го тура Лиги 1 «Ницца» – «Марсель».

«Ницце» грозило техническое поражение, но в итоге клуб лишили одного очка и еще одного условно. Матч будет переигран.

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