Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на слухи о том, что Лионель Месси за три года в парижском клубе может заработать до 110 млн евро.

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«Эти цифры, как и сама информация, далеки от реальности. Это касается как сроков, так и цифр. Условия контракта конфиденциальны, но я точно могу сказать, что опубликованная информация и цифры – неправда», – приводит слова Леонардо L’Equipe

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5 августа «Барселона» объявила, что не продлит контракт с Лионелем Месси. Каталонцы объяснили это финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте Ла Лиги.

После ухода аргентинца капитаном «Барсы» стал Серхио Бускетс. Чтобы каталонцы смогли зарегистрировать новичков, полузащитник согласился на понижение зарплаты.

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