Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может вместе с семьей переехать в замок в пригороде Парижа. В данный момент семья Лео живет в отеле Royal Monceau.

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Пока Месси ездил в сборную Аргентины, его жена Антонелла присматривала новое место жительства, в которое семья смогла бы основательно переселиться. Девушке приглянулся замок, расположенный в коммуне Ле-Везине. По словам источника, жена Месси не будет ничего решать, пока сам Лео не осмотрит дом.

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Замок оценивается в 48 млн евро, он находится в 15 минутах от базы «ПСЖ». Общая площадь помещений – около 2 тысяч квадратных метров. Здание построено в 1899 году, внутри – 30 комнат, а также крытый бассейн, домашний кинотеатр, тренажерный зал и корт для сквоша, сообщает RMC Sport

Месси провел за «ПСЖ» 2 матча и не отличился результативными действиями.

Лео покинул «Барсу» в связи с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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