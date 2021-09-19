Полузащитник сборной России Александр Головин открыл счет в матче чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей», а заодно и счет своим забитым мячам в этом сезоне Лиги 1.
На 38-й минуте встречи вышедший в стартовом составе Александр замкнул Желсона Мартинша и отправил мяч в пустые ворота.
Лига Европы УЕФА
Головин ювелирным ассистом принес «Монако» победу
- В Лиге 1 сезона-2021/22 Головин провел 4 матча и забил 1 мяч.
- Всего в нынешнем сезоне на его счету 9 встреч, 2 гола и 2 ассиста.
Чемпионат России
8 травм и конец Фернандеса. Что происходит в сборной Карпина
ЧМ. Квалификация. Европа
Восстановление Головина после травмы бедра займет 2 недели