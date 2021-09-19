Полузащитник сборной России Александр Головин открыл счет в матче чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей», а заодно и счет своим забитым мячам в этом сезоне Лиги 1.

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На 38-й минуте встречи вышедший в стартовом составе Александр замкнул Желсона Мартинша и отправил мяч в пустые ворота.

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В Лиге 1 сезона-2021/22 Головин провел 4 матча и забил 1 мяч.

Всего в нынешнем сезоне на его счету 9 встреч, 2 гола и 2 ассиста.

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