Полузащитник сборной России Александр Головин открыл счет в матче чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей», а заодно и счет своим забитым мячам в этом сезоне Лиги 1.
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На 38-й минуте встречи вышедший в стартовом составе Александр замкнул Желсона Мартинша и отправил мяч в пустые ворота.
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  • В Лиге 1 сезона-2021/22 Головин провел 4 матча и забил 1 мяч.
  • Всего в нынешнем сезоне на его счету 9 встреч, 2 гола и 2 ассиста.
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