Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выразил недовольство заменой по ходу матча 6-го тура Лиги 1 против «Лиона».
Главный тренер «Парижа» Маурисио Почеттино заменил соотечественника на 76-й минуте – вместо Месси на поле вышел Ашраф Хакими. Но Лео явно разозлили действия коуча: он демонстративно прошел мимо Почеттино, отказавшись пожимать ему руку.
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- «ПСЖ» обыграл «Лион» благодаря голу Мауро Икарди на 4-й компенсированной минуте.
- У Месси 0 результативных действий за 3 матча в составе «Парижа».
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