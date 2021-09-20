Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино пояснил замену форварда Лионеля Месси во втором тайме матчи Лиги 1 против «Лиона».
«Все в курсе, что у нас много очень хороших футболистов. Мы делаем выбор состава до выхода на поле, а затем в матче думаем о том, что лучше всего для команды и для каждого игрока.
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Месси не пожал руку Почеттино после замены в игре с «Лионом»
Временами решения бывают положительными, временами – нет. Но именно для этого тренер находится рядом со скамейкой запасных, чтобы принимать решения. Это может нравиться кому-то, а может и нет. Я спросил Лео, как он себя чувствует. Он ответил, что с ним все в порядке, проблем нет», – цитирует Почеттино RMC Sport .
- Матч закончился победой «ПСЖ» со счетом 2:1.
- Месси покинул поле на 76-й минуте – его заменил Ашраф Хакими.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не пожал руку главному тренеру Маурисио Почеттино после замены в матче с «Лионом» (видео)
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