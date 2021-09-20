Нападающий «ПСЖ» Неймар, реализовавший пенальти в матче Лиги 1 с «Лионом», рассказал о впечатлениях от игры.
«Это была сложная игра! Мы знали, что нам будет противостоять отличная команда. Всегда тяжело отыгрываться, когда соперник повел в счете, нужно бегать вдвое больше. Все наши игроки заслуживают поздравлений за то, что жертвовали собой. Я очень рад, что удалось победить на заполненном «Парк де Пренс» на глазах у наших болельщиков. Я очень доволен», – приводит слова Неймара официальный сайт «ПСЖ».
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