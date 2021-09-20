Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси в матче с «Лионом», что очень не понравилось аргентинскому игроку – он даже отказался жать коучу руку. Вероятно, Почеттино решил дать Месси отдохнуть, потому что увидел, как Лео держится за колено прямо во время игры.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.
«Мы приняли решение убрать Месси из-за возможной травмы в будущем», – сказал тренер «ПСЖ» после матча. Слова Почеттино подтверждает отрывок матча – Месси проверяет колено на функциональность, сгибая и разгибая ногу.
Чемпионат Франции
Почеттино – о замене Месси: «Тренер решает, нравится это или нет»
11 ЧАСОВ НАЗАД
  • «ПСЖ» победил «Лион» со счетом 2:1.
  • Победный мяч парижане забили уже после ухода Лео с поля – отличился Мауро Икарди.
Почеттино – о замене Месси: «Тренер решает, нравится это или нет»
Следи за расписанием матчей дня по ссылке
Футбол
Криш снова забил, Месси проигнорировал Почеттино, Холанн зажег
18 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Франции
Месси не пожал руку Почеттино после замены в игре с «Лионом»
19 ЧАСОВ НАЗАД