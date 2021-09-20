Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси в матче с «Лионом», что очень не понравилось аргентинскому игроку – он даже отказался жать коучу руку. Вероятно, Почеттино решил дать Месси отдохнуть, потому что увидел, как Лео держится за колено прямо во время игры.
«Мы приняли решение убрать Месси из-за возможной травмы в будущем», – сказал тренер «ПСЖ» после матча. Слова Почеттино подтверждает отрывок матча – Месси проверяет колено на функциональность, сгибая и разгибая ногу.
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Почеттино – о замене Месси: «Тренер решает, нравится это или нет»
- «ПСЖ» победил «Лион» со счетом 2:1.
- Победный мяч парижане забили уже после ухода Лео с поля – отличился Мауро Икарди.
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