Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не поможет парижанам в матче седьмого тура Лиги 1 с «Метцем». Во время игры с «Лионом» аргентинца заменили из-за повреждения.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Как сообщает официальный сайт клуба , утром 21 сентября Лео прошел процедуру МРТ, которая подтвердила признаки ушиба кости. Через 48 часов футболист пройдет новое обследование.

Чемпионат Франции Почеттино поберег Месси – Лео заменили из-за дискомфорта в колене ВЧЕРА В 14:16

«ПСЖ» победил «Лион» со счетом 2:1. Победный мяч парижане забили уже после ухода Лео с поля – отличился Мауро Икарди.

Матч «Парижа» с «Метцем» состоится 22 сентября.

Футбол Криш снова забил, Месси проигнорировал Почеттино, Холанн зажег ВЧЕРА В 22:34