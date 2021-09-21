Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не поможет парижанам в матче седьмого тура Лиги 1 с «Метцем». Во время игры с «Лионом» аргентинца заменили из-за повреждения.
Как сообщает официальный сайт клуба, утром 21 сентября Лео прошел процедуру МРТ, которая подтвердила признаки ушиба кости. Через 48 часов футболист пройдет новое обследование.
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- «ПСЖ» победил «Лион» со счетом 2:1. Победный мяч парижане забили уже после ухода Лео с поля – отличился Мауро Икарди.
- Матч «Парижа» с «Метцем» состоится 22 сентября.
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