Болельщика «Лилля» задержали за непристойные действия во время матча шестого тура Лиги 1 против «Ланса».
Фанат мастурбировал прямо на трибуне перед болельщиками команды соперника, сообщает La Voix du Nord. Мужчина попал в объективы камер, теперь ему грозит лишение свободы на один год и штраф размером 15 тысяч евро.
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- Этот инцидент не был единственным в матче. В перерыве встречи болельщики «Ланса» выбежали на поле, направились к сектору фанов «Лилля» и начали с ними драку. Стюарды не справились с наведением порядка на стадионе – пришлось прибегнуть к помощи полиции. Матч приостановили и возобновили через полчаса после запланированного старта второго тайма.
- «Ланс» обыграл «Лилль» со счетом 1:0, единственный мяч забил Пшемыслав Франковский.
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